İzmir’de 2 noktada orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.