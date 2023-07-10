İzmir'de 2 noktada orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale
Son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangın haberi sonrası ekipler harekete geçerken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, vatandaşların karadan ve denizden tahliye edildiğini açıkladı.
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı.
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