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İstanbul'da gece yarısı 'miras' katliamı! Çıkan tartışmada 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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İstanbul’da gece yarısı ’miras’ katliamı! Çıkan tartışmada 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Miras konusunun konuşulduğu esnada çıkan kavgaya karışan bir kişi tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, İşte detaylar...

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece yarısında katliam gibi bir olay yaşandı. Aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.

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