Bozcaada’da uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

BELEDİYEYE TEPKİ: ÖNLEM ALINMALI

Yeşim Demir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Demir'in yakınları ve tatilciler, "Burası herkesin geldiği ve gün batımını izlediği bir yer. Ancak yollar çok kötü ve uçurumun kenarında hiçbir önlem yok. Buraya çit çekilmeli, önlem alınmalı" diyerek CHP'li Bozcaada Belediyesi'ne tepki gösterdiler.

ÜÇ YIL ÖNCE DE ÜMRAN ÖLMÜŞTÜ

23 Ağustos 2020 yılında da, Bozcaada'da arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi 28 yaşındaki Ümran Önür de gün batımını izledikleri Polente'de uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.