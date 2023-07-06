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Enerji Tarlası açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Enerji Tarlası açıldı

Kainat Holding güvencesiyle başlayan, Kainat Enerji'nin yeni projesi Enerji Tarlası sayesinde artık herkes yatırım yapabilecek, bir arsa sahibi olabilecek ve anında kazanmaya başlayacak.

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