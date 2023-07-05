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Aytaç Medya ve Aytaç Ağdağ yükselişine devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Aytaç Medya ve Aytaç Ağdağ yükselişine devam ediyor

Girişimci iş adamı Aytaç Ağdağ’ın 3 yıl önce kurduğu Aytaç Medya, sinema ve televizyon sektörüne iddialı işler kazandırmaya devam ediyor. Firmanın yeni filmlerinden "Haile: Bir Aile Vakası" 23 Haziran’da seyirciyle buluştu, "Güven Bana" ise 24 Kasım’da vizyona girecek.

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