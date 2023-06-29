29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Datça'da orman yangını

Son dakika! Datça'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
ABONE OL
Son dakika! Datça’da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA