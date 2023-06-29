Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? İşte püf noktaları 🍖

DONDURUCUDA NASIL SAKLANMALI?

Yemeklik kesilip porsiyonlara ayrılan kurban etleri buzdolabı poşeti ya da pişirme kâğıdına sarılarak en doğru şekilde saklanır. Eğer kurban eti çekilerek kıyma haline getirilecekse bu işlem de aynı şekilde porsiyonlar ile paketlenerek saklanabilir.

Kurban etleri -2 derece bir dondurucu da birkaç hafta, -18 derece ayarında bir derin dondurucu da ise 6 aya kadar saklanabilir. Derin dondurucudan çıkarılan kurban eti çözüldükten sonra fazlası tekrar dondurulmayacağı için bu aşama en önemli nokta porsiyonlara doğru ayırmaktır.