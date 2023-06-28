Kurban Bayramı A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour çalışma saatleri 2023! Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık?
"Bayramda açık mı, kaçta açılıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Marketlerin çalışma saatleri Kurban Bayramı öncesi merak ediliyor. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebiliyor. Pek, Kurban Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, Carrefour açık mı, kapalı mı? İşte, haberin detayları...
"Bayramda marketler açık mı?" sorusu Kurban Bayramı itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bayram hazırlıkları için alışveriş yapacak olan kişiler, marketlerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki bayramda marketler saat kaça kadar açık? İşte, Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2023!
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir.
Zincir marketlerin bazı şubelerinde ise bayramın birinci günü kapalı olduğu ibaresi yer almaktadır.
Zincir marketlerin dışındaki özel işletmeler esnek çalışma saatlerine sahiptir ve farklılık göstermektedir.
BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Migros çalışma saatleri: 09:00- 22:00
CarrefourSA çalışma saatleri: 08:00- 22:00
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
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