Teşrik tekbiri ne zaman, kaç kere söylenir? Adetliyken teşrik tekbiri getirilir mi? Diyanet okunuşu ve anlamı...
"Teşrik tekbiri ne zaman söylenir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı itibarıyla müslüman alemi, bayramda yapılacak ibadetler hakkında araştırmalar yapıyor. Kurban bayramında okunan teşrik tekbiri hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, kimler ne zaman getirir? İşte, cevabı...
"Teşrik tekbiri nasıl okunur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Kurban Bayramı'nda ibadetlerinde Hz Peygamberi (s.a.s) örnek almak isteyen vatandaşlar teşrik tekbirleri hakkında araştırma yapıyor. İşte, teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı...
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR? (DİYANET)
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU
Teşrik Tekbiri şu şekilde okunur:
Allahu ekber, Allahu ekber
La ilahe illallahu vallahu ekber
Allahu ekber ve lillahil hamd
TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE MEALİ
Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir.
Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah herşeyden yücedir.
Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.
ADETLİYKEN TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUR MU?
Hayızlı kadına namaz kılmak farz olmadığı gibi teşrik tekbirlerini getirmek de vacip değildir.
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