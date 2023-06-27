Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?
"Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bayramda zincir market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?
"Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Evlerinin ihtiyaçlarını zincir marketler üzerinden karşılayan vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?
BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Marketlerin çalışma saatleri bölgesel ya da şubeye göre bir farklılık gösterebilir. Mağaza genelde dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Ancak konuya dair kurumların resmi bir açıklaması yok.
Çalışma saatleri ise şöyle;
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
BUGÜN MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?
Konuyla ilgili daha doğru bilgiye erişmek için market şubelerindeki çalışanlarla iletişime geçebilirsiniz.
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- Bayramda marketler açık mı, kapalı mı 2023? Kurban Bayramı 1.2.3.4. günü BİM, A101, MİGROS, ŞOK saat kaça kadar açık?
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