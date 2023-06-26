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İzmir’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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İzmir’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir’in Buca ilçesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 8 dakika sonra yaptı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Karaağaç Koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sularında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 8 dakika sonra yaptı.

Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale ekibi ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir’de orman yangını İZMİR'DE ORMAN YANGINI

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