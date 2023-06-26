İzmir’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 8 dakika sonra yaptı.

Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale ekibi ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.