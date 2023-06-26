Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran 2023 Aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?

"Bugün eczane ve hastaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczanelerin çalışma durumu merak konusu oluyor. 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Peki, 26-27 Haziran bugün Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?"