Manisa’da geri dönüşüm tesisi alev alev! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

"HERHANGİ BİR YARALANMA VE CAN KAYBI ŞU AN YOK"

Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok." diye konuştu.

Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görüldü.