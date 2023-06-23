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Kurban keserken okunacak dua! Kurban kesimi öncesi nasıl niyet edilir? Büyükbaş küçükbaş kurban duası...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Kurban keserken okunacak dua! Kurban kesimi öncesi nasıl niyet edilir? Büyükbaş küçükbaş kurban duası...

"Kurban keserken hangi dualar okunur?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dini vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurban kesilirken hangi duaların okunduğunu merak ediyor. Peki, kurban kesimi öncesi nasıl niyet edilir? İşte, detaylar...

Kurban bayramına kısa bir süre kala kurban kesimi duası hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Kurban bayramı hakkında en çok merak edilen sorular arasında "Kurban keserken hangi dualar okunur?" sorusu yer alıyor. Peki, Kurban keserken nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR!

Kurban keserken okunması gereken duaların bilinmesi gerekmektedir. Bir kurbanı kesmeden önce üç kez "Bismillahi Allahü ekber" denilmesi gerekir. Sonrasında kurban sahibi veya vekili tarafından "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası okunur.

Okunduktan sonra hemen arkasından "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." denilir. Ardından; Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirilir ve Bismillahi Allahü Ekber denildikten sonra kurban kesilebilir.

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban kesilirken besmele çekilmesi ve arkasından da bazı duaların okunması gerekmektedir. Kurban kesecek olan kişinin kesmeden önce üç defa "Bismillahi Allahü ekber" demesi gerekir. Sonrasında ise "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim."(En'âm, 6/162-163) ayeti okunabilir.

Aynı zamanda okunması gereken ayetlerden birisi de "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79) olarak ifade edilebilir. Kurban kesmeye niyet ettikten sonra kurban kesmenin gerekliliklerinin de yerine getirilmesi oldukça önemlidir.

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