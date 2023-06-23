Borcu olan kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir?
"Kredi kartı, borç para ile kurban kesilir mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesmek isteyen kişiler bazı soruların cevabına yanıt aramaya başladı. Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları bulunuyor. Peki, banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir? İşte detaylar...
"Borcu olan kurban kesebilir mi?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dini vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bazı araştırmalar yapıyor. Peki, Kredi kartıyla kurban alınır mı? İşte, haberin detayları...
BORCU OLAN KURBAN KESEBİLİR Mİ?
Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.
Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.
KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
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- Borcu olan kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir?
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