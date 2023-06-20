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Yaz gündönümü ne zaman? En uzun gün 21 Haziran'da neler olacak? Yaz gün dönümü astrolojik özellikleri 2023!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Yaz gündönümü ne zaman? En uzun gün 21 Haziran’da neler olacak? Yaz gün dönümü astrolojik özellikleri 2023!

"Yaz gündönümü ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın en uzun gününün yaşandığı 21 Haziran, Kuzey yarımküreyi ve aynı zamanda güney yarımküreyi de etkileyecek. Peki, 21 Haziran'da neler olacak?, yaz gündönümü hangi burçları etkileyecek? İşte, astrolojik özellikleri...

21 Haziran yaz gün dönümü özellikleri gündemdeki yerini aldı. Haziran ayının gelmesiyle "Yaz gündönümü ne demek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Gündönümleri mevsimler arası geçişlerin de belirlenmesinde büyük öneme sahip olurken, 21 Haziran da kuzey yarımkürede yazın gelişi temsil ediyor. İşte, yaz gün dönümü hakkında merak edilenler...

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran'da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır.

Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

En uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da bilinir. Gündönümü" kelimesi, temelde "Güneş (sol) duruşu (stitium)" anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelir.

DİĞER GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ!

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

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