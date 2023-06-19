Ankara’da yine yağmur çilesi: Yollar göle döndü! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi

Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi" dedi.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.