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QUA Granite, bu yılki tali bayi toplantısını düzenledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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QUA Granite, bu yılki tali bayi toplantısını düzenledi

QUA Granite, Kutluser iş birliğiyle 130 tali bayi sahibini Türkiye’nin en büyük teknik granit üretim tesisinde ağırladı. 7-11 Haziran tarihleri arasında organize edilen buluşmalarda, tali bayileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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