Karne günü otobüsler bedava mı? 16 Haziran İETT, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi, kaçla kaç arası?

KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Karne günlerinde öğrencilerin okula serbest kıyafetle geleceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda karne günü öğrenciler üniformalı bir şekilde okula gitmelidir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi üniforma şart koşulurken bazı okullarda ise karne günü sivil kıyafetle gidilebiliyor.