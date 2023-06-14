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Eke İlaç bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Eke İlaç bir alt markası olan iColon ile global pazarda büyümeyi hedefliyor

Aktar ve eczane kanalında inovatif ürünleri ile ilgi çeken Eke İlaç şimdi de iColon markasını uluslararası arenada rekabet edebilir bir konuma gelmesi için yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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