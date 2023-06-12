2023 Survivor Nefise Karatay aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Nefise Karatay kimdir?
"Survivor Nefise Karatay kimdir?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan Nefise’nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor Nefise Karatay aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, yarışmacı hakkında tüm bilgiler...
"Survivor Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor 2023 sezonunda finale doğru gidilirken, Nefise hakkında detaylar araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Nefise'nin hayatı merak ediliyor..İşte Nefise Karatay hakkında bilgiler...
SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır. İki çocuklu bir ailenin ferdidir. Şimdilerde 22 yaşındadır.
Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı. Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla haşır neşir oldu. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor'da bu hafta ödül ve eleme oyunları devam edecek. Yarışmanın yarı finali 12 Hairan Pazartesi günü yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak.
Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek. Sezon boyunca evlerinden Survivor'ı takip eden izleyiciler bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Bilet fiyatları 400 TL'ye kadar çıkıyor.
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