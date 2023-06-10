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Burcu Güleryüz: Cildimiz en büyük aksesuarımızdır, doğru bilinen yanlışlardan kaçının!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Burcu Güleryüz: Cildimiz en büyük aksesuarımızdır, doğru bilinen yanlışlardan kaçının!

Başarılı iş insanı ve sunucu Burcu Güleryüz; "Toplumda doğru bilinen o kadar yanlış yönlendirmeler var ki... Sağlık hafife alınan bir konu değil. Özellikle cildimizin sağlığı. Aynaya her baktığımızda ilk karşılaştığımız şey cildimizdir. Son zamanlarda o kadar farklı ve yanlış bilgi kirliliği var ki kesinlikle bir uzmandan destek alınmadan kulaktan dolma sözlere inanmamalı. Her cildin yapısı farklıdır. Standart cilt diye bir kavram yoktur. Cilt bakımı yaparken bile belli testler yapılır ve analiz sonuçlarına göre cilde en uygun bakım yöntemi seçilir. Her cilt yapısının ayrı bir bakım yöntemi vardır" diyerek uyarılarda bulundu.

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