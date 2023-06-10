’Benim için dua edin’ demişti! Sosyal medyadan duyurdu... Survivor Nagihan Karadere kanseri yendi mi, sağlık durumu nasıl?

HASTALIĞI HAKKINDA

Karadere, sürecin devamında neler olacağı hakkında ise, "Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledeceğim inşallah. Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama" diye konuşmuştu.