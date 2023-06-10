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Ali Alper Tüfekçi: Kiracı hangi durumlarda tahliye edilir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Ali Alper Tüfekçi: Kiracı hangi durumlarda tahliye edilir?

Ülkemizde ve hatta dünya genelinde yaşanan enflasyonist dönemde hem kiraya verenlerin hem de kiracıların sahip oldukları hakları bilmeleri son derece önem arz etmektedir. Özellikle kira sözleşmeleri akdedilme safhasındayken her iki tarafın da menfaatlerini gözeterek ortak bir paydada buluşmaları kira sürecini uyum içerisinde ve sorunsuz geçirmeyi sağlayacaktır.

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