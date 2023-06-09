Bina sağlamlığı nasıl anlaşılır, ev deprem testi nasıl, nereden yaptırılır? Test sonucu kaç günde çıkar, riskli olduğu anlaşılan bina yıkılır mı?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı depremin ardından vatandaşlar oturdukları binanın sağlamlığı ile ilgili test arayışına girdiler. Binam sağlam mı sorusunun sıklıkla sorulduğu son günlerde "Deprem risk analizi" ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki bina sağlamlığı nasıl anlaşılır? Ev deprem testi nasıl, nereden yaptırılır?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı depremin ardından vatandaşlar oturdukları binanın sağlamlığı ile ilgili test arayışına girdiler. Binam sağlam mı sorusunun sıklıkla sorulduğu son günlerde "Deprem risk analizi" ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki bina sağlamlığı nasıl anlaşılır? Ev deprem testi nasıl, nereden yaptırılır?
DEPREM RİSK ANALİZİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var: Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmi kurumlara başvurmak veya özel bir şirketle anlaşmak.
DEPREM RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIYOR?
Uzmanlar, tipik bir risk analizi sürecini şöyle özetliyor: "Önce ön belirtilerine bakılır, iyi bir mühendis ve mimar bu ön gözlemde olası sorunları tespit edilebilir. Gerekirse karot alma yoluna gidebilir."
Bu süreç ise şöyle işliyor: Firmayla yaptığınız anlaşma veya binanın geçmişine dair bilinenlere dayanarak, bazı durumlarda ekiplerin binayı ayrıntılı bir biçimde incelemesi ve karot almadan röntgen yöntemini kullanması yeterli olabiliyor. Binanın zemini, temeli, kirişleri, duvarları, kolonları ve statik özellikleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapılıyor. Ancak birçok durumda da binanın durumu veya bu incelemenin kesin güven vermesi gerekliliği, yapının ana taşıyıcı kolonlarından, kirişlerinden ve döşemelerden örnekler (karot) alınmasını gerektiriyor. Sonrasında, alınan karot laboratuvar ortamında çeşitli kriterler üzerinden direnç, basınç ve kalite ölçümlerine tabi tutuluyor.
Binaların taşıyıcı elemanlarında kullanılan demirlerin çap, adet ve aralık özellikleri ile nervürlü olup olmadıkları da röntgen cihazlarıyla belirleniyor. Bazı betonarme taşıyıcı unsurlarda sıyırma işlemi yapılarak demirlerin paslanıp paslanmadığı, taşıyıcı elemanların bu nedenle zayıflayıp zayıflamadığı da tespit ediliyor. Bu depreme dayanıklılık testi sonrasında yapının bilgisayarda üç boyutlu simülasyonu hazırlanıyor ve deprem test raporu yazılıyor. Bu rapor, size binanızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu, hangi bölgelerinin hangi riskleri içerdiğini ve alınması gereken önlemleri gösteriyor.
BİNANIN ZEMİNİ NE KADAR ÖNEMLİ?
Uzmanlar, anlaşacağınız firmanın zemin özelliklerini de incelediğinden emin olmanız gerektiğine dair uyarıda bulunuyor. Deprem dayanıklılık testinde genellikle yapının beton ve demir kalitesi, kolon-kiriş sistemi gibi özelliklerinin 'iyi' olmasının yeterli olduğuna dair yanlış bir kanı var. Oysa görünürde yeni yönetmeliğe dört dörtlük uysa bile zemin özelliklerine uygun inşa edilmemiş ve hatalı/eksik denetim sonucu kullanılır hale gelebilmiş binalar var. Dolayısıyla, binanızı test ettirirken bu parametreyi de göz önünde bulundurmalısınız.
Uzmanlar bu konuda, "Örneğin Gölcük depreminde temelden gömülen ama yapı olarak bütünlüğünü koruyan binalar vardı" açıklamasını yapıyor.
TEST SONUCU NE ZAMAN GELİR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış kuruluşlar tarafından taşınmaza gelinerek karot alınması ve test edilmesi ile süreç başlar. Karot alımı sonrasında tahmini 1-2 ay süre sonunda rapor İstanbul için ilçe belediyelerine bildirilir.
KAROT TESTİ BİNAYA ZARAR VERİR Mİ?
Hasar tespit raporu çıkarmak isteyen vatandaşlar, binalardan alınan karot numunelerinin, evlere zarar verip vermediğini merak ediyor. Karot testinin binaya zarar vereceği düşüncesi son dönemlerde sosyal medya da çok sık konuşulmaya başladı. Uzmanlar, betonarme binaların deprem performansı ve depreme dayanıklılığının belirlenmesinde yürürlükteki güncel deprem yönetmeliği olan TBDY-2018 kapsamında yapılan çalışmaların, kesinlikle binaların mevcut durumunu zayıflatacak adımlar sunmadığını belirtiyor. Bahsi geçen kolon ve perde gibi düşey taşıyıcı elemanlardan alınan beton karot numuneleri, numunenin alındığı taşıyıcı elemana dayanım bakımından zarar vermediklerini söylüyor. Karotlar için açılan boşlukların yüksek mukavemetli özel harç malzemesiyle derhal doldurulduğu bildiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuklu aileler hemen başvursun! Ödemeler yükseldi! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...
- Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Sembolü alan yarışmacı...
- Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?
- Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'i yağlarından kurtaran o yöntem...
- Pendikspor Bodrumspor maçı şifresiz izle! 8 Haziran Pendikspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali!
- POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023! EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika? POLNET polis ataması tayin sonuçları...
- Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz mikser, dış ses Gürbüz gerçek adı ne?
- Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final tarihi
- Sandık görevlisi ücretleri yattı mı 2023? 14-28 Mayıs seçim görevlisi ücretleri ne zaman, kaç TL yatacak? İşte sorgulama ekranı
- İbn-i Sina'dan 10 asırlık şifa tarifi! Vücutta virüs, bakteri bırakmıyor! C vitaminine doyuracak reçete! Her akşam tek dilimi...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Haziran PUAN DURUMU!
- MSÜ 2023 tercih sonuç sorgulama ekranı | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?