Survivor Nefise Karatay kimdir? 2023 Survivor Nefise Karatay aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor'da bu hafta ödül ve eleme oyunları devam edecek. Yarışmanın yarı finali 12 Hairan Pazartesi günü yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak.

Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek. Sezon boyunca evlerinden Survivor'ı takip eden izleyiciler bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Bilet fiyatları 400 TL'ye kadar çıkıyor.