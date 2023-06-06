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Mete Koçak'tan boyalı saçlar için bakım rehberi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Mete Koçak’tan boyalı saçlar için bakım rehberi

Boyalı saçların ilk günkü gibi canlı ve parlak görünmesi için saç bakımına özen göstermek şart. Peki boyalı saçın bakımı nasıl yapılır? Detayları saç tasarımcısı Mete Koçak anlattı.

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