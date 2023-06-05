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Binomo kullanıcıları sırlar ve ödüllerle dolu bir yolculuğa çıkıyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Popüler trading platformu Binomo, önümüzdeki günlerde “Trading Journey: The Chosen” kampanyasına ev sahipliği yapacak. Kampanyaya katılanlar değerli ödüller kazanma, heyecan verici hikâyeler yaşama ve trading’in temel sırlarını keşfetme şansına sahip olacak.

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