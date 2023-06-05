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Bien & Qua Granite bayisi Kıbrıs Lefkoşa’da hizmete başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Bien & Qua Granite bayisi Kıbrıs Lefkoşa’da hizmete başladı

Türkiye’nin en büyük duvar seramiği üreticisi BİEN ve Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite ortak bayisi Smart Seramik Kıbrıs Lefkoşa’da hizmete başladı. 26 Mayıs Cuma günü KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, BİEN & QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Ercan, BİEN & QUA Granite Genel Müdür Yardımcısı Sn. Çiğdem Çakır Suna ve firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen açılışa çok sayıda davetli katıldı.

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