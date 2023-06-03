LGS İÇİN OKUNACAK DUA Arapça-Türkçe! Sınavda başarı için okunması gereken dualar neler?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 4 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek. Hem öğrenciler hem de velilerin ter dökeceği sınavın öncesinde okunabilecek dualar araştırılıyor. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınava sayılı günler kaldı. Peki sınavda başarı için okunması gereken dualar neler? İşte LGS için okunacak dua Arapça-Türkçe...
2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR
Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.
''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.
Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.
Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır, Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").
SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA
Bismillahirrahmanirrahim...
Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (On dokuz defa okunacak).
SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ticaret Bakanı son dakika kim oldu? Yeni Kabinede Ticaret Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 3 Haziran yeni kabine listesi...
- 2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...
- 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi?
- Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...
- YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
- 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Kurban kesim bedeli bu yıl ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...
- Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...
- Kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS TABAN-TAVAN PUANLARI 2023! 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye girilir? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi...
- Başkan Erdoğan MECLİS YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE! Başkan Erdoğan yemin töreni hangi kanalda? 3 Haziran 2023 TBMM TV canlı yayın!
- BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
- MEB 2023 LGS SORU DAĞILIMI: LGS'de kaç soru sorulacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek?
- Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları açıklandı! Subay astsubay temini sınav sonucu sorgulama ekranı 2023! MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ, TABİP/DİŞ TABİBİ/VETERİNER... vatandas.jandarma.gov.tr