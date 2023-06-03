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LGS İÇİN OKUNACAK DUA Arapça-Türkçe! Sınavda başarı için okunması gereken dualar neler?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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LGS İÇİN OKUNACAK DUA Arapça-Türkçe! Sınavda başarı için okunması gereken dualar neler?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 4 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek. Hem öğrenciler hem de velilerin ter dökeceği sınavın öncesinde okunabilecek dualar araştırılıyor. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınava sayılı günler kaldı. Peki sınavda başarı için okunması gereken dualar neler? İşte LGS için okunacak dua Arapça-Türkçe...

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.

Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır, Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim...

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (On dokuz defa okunacak).

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

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