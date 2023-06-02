PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
"PTT Kargo kaçta açılıyor, PTT Kargo kaçta kapanıyor?" sorusu çok sayıda kişi tarafından merak konusu oluyor. Ülkemizin ilk posta teşkilatı olarak kurulan PTT, 2008 yılında kargoculuk faaliyetlerine başladı. PTT aracılığıyla kargo işlemi yapanlar PTT Kargo'nun hafta sonu ve hafta içi mesai saatlerini arama motorlarında sorguluyor. İşte, PTT kargo çalışma saatleri 2023...
"PTT hangi günler açık" sorusu kargo işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kargo gönderisi yapacak olanlar 2023 yılı PTT mesai saatlerini araştırıyor. Peki, kargolar hangi günler açılıyor, kapanıyor? Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri hakkında tüm merak ettiklerinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
PTT Kargo mesai saatleri genelde aynı aralıklarda olsa da şubeler üzerinden ufak saat farklılıkları olabiliyor. Ancak genel olarak PTT Kargo güncel çalışma saatleri 08.30 ile 17.30 arasındadır.
İşte PTT Kargo 2023 çalışma saatleri:
Pazartesi: 08.30-17.30
Salı: 08.30-17.30
Çarşamba: 08.30-17.30
Perşembe: 08.30-17.30
Cuma: 08.30-17.30
Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)
Pazar: Kapalı
PTT Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri
PTT Kargo hafta içi 08.00/08.30 ile 17.00/17.30 arasında hizmet sunmaktadır. Mesai saatleri şubeler arasında farklılık göstermektedir.
PTT Kargo Hafta Sonu Açık Mı?
Hafta içinin yoğunluğundan vakit bulamayanlar genellikle kargo işlemlerini hafta sonlarına bırakmaktadır. PTT Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü belirli şubelerde hizmet sağlamaktadır.
PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?
Cumartesi sadece merkez PTT şubeleri hizmet vermektedir. Pazar günleri ise şubeler tamamen kapalıdır. Cumartesi günü hizmet veren PTT Kargo şubeleri 08.30'da mesaiye başlayıp 13.30'da sonlandırmaktadır. Yani cumartesi günleri yarım günlük bir hizmet söz konusudur.
PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?
PTT Kargo hafta sonu cumartesi günleri dağıtım yapmaktadır. Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00'a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00'ye kadar devam etmektedir.
PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo'nun merkez şubeleri cumartesi günleri yarım gün olarak çalışmaya devam etmektedir.
Cumartesi: 08.30-13.30
Pazar: Kapalı
PTT Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?
PTT Kargo şubeye teslim hafta içi 17.00'ye kadar yapılmaktadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günleri belirli şubelere 13.30'a kadar kargo teslimatı yapılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü son dakika? Mehmet Barlas kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SGK düzenlemesinin şartları...
- VATANDAŞLIK MAAŞI nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı ne demek? Aynı aileden kaç kişiye verilecek? Başvuru tarihleri...
- LGS sınavına kaç gün kaldı 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?
- 2023 MasterChef Türkiye All Star kadrosu açıklandı mı, kimler var? 2023 MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?
- Survivor final tarihi açıklandı mı? Survivor 2023 finali ne zaman, nerede yapılacak? Biletler...
- Öğrencilere vergisiz telefon nereden, nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç oldu?
- Canan Karatay tedavi yöntemini buldu! O besin erkeklerde kelliğe yol açıyor! Saçınızın çıkmasını istiyorsanız...
- Ehliyet kursu fiyatları, harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023? Sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? A, A1, A2, B, B1, F, M...
- Yalı Çapkını Ferit'in eski hali ortaya çıktı! Mert Ramazan Demir'i bir de böyle görün! Değişmeyen tek şey kaşları...
- EYT kademeli emeklilik tablosu geldi! 2000 sonrasına bal gibi fırsat! 50, 51, 52, 53 yaşında 8 yıl erken emeklilik masada! Staj ve çıraklık sigortası...
- EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!