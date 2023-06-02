LGS İÇİN OKUNACAK DUA Arapça-Türkçe! Sınavda başarı için okunması gereken dualar neler?
LGS için okunacak dualar öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Liseye geçiş için ter dökecek olan öğrenciler arama motorlarında "Sınavda başarı için okunması gereken dualar neler?", "En etkili, kısa LGS duası..." şeklinde araştırmalara başladı. İşte hem aileler hem de öğrenciler için okunacak dualar...
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 4 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek. Hem öğrenciler hem de velilerin ter dökeceği sınavın öncesinde okunabilecek dualar araştırılıyor. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınava sayılı günler kaldı. Peki sınavda başarı için okunması gereken dualar neler? İşte LGS için okunacak dua Arapça-Türkçe...
2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR
Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.
''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.
Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.
Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır, Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").
SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA
Bismillahirrahmanirrahim...
Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (On dokuz defa okunacak).
SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...
- LGS İÇİN OKUNACAK DUA Arapça-Türkçe! Sınavda başarı için okunması gereken dualar neler?
- Bugünkü Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 2 Haziran Cuma Hutbesi konusu ne?
- Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, 4 ay mı olacak?
- Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?
- Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...
- AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖF final sınav takvimi açıklandı mı?
- Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...
- 90 gün şartını sağlayan EYT’liye 25.500 TL ödeme! Emekli maaşı bağlanmayanlar dikkat! Sebebi siz olabilirsiniz! GSS borcu, Bağ-Kur tescili…
- Evlenenlere faizsiz kredi son dakika açıklaması geldi mi? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
- AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?