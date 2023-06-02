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İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 50 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 50 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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