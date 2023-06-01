01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri QUA Granite geleceğin mimarlarıyla buluştu

QUA Granite geleceğin mimarlarıyla buluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2023
ABONE OL
QUA Granite geleceğin mimarlarıyla buluştu

QUA Granite, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini Türkiye’nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi olan Söke’deki fabrikasında ağırladı. 27 Mayıs’ta organize edilen etkinlikte, geleceğin mimarları için detaylı bir sunum gerçekleştirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA