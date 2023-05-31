NASA son dakika açıkladı! Görüntüler yayınlandı! UFO paylaşımı sonrasında...

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren halka açık NASA toplantısı sona erdi. Toplantının ardından NASA'dan açıklama geldi. TEMMUZ AYINA KADAR ÇALIŞMA DEVAM EDECEK 16 bilim adamından oluşan bağımsız bir ekip, bulgularını Temmuz ayı sonuna kadar bir rapor halinde bildirecek ve çalışma toplantısı nihai müzakereler için bir forum olacak. Araştırmanın başkanı astrofizikçi David Spergel, canlı yayınlanan sözlerinde, 'Mevcut mevcut veriler ve görgü tanığı raporları tek başına kesin kanıt sağlamak için yetersizdir.' dedi. 'Çıkardığımız derslerden biri, daha yüksek kaliteli verilere ve iyi kalibre edilmiş araçlarla, çoklu gözlemlerle ölçülen verilere ve yüksek kaliteli veri iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğudur' diye ekledi. İLK KEZ ARAŞTIRILIYOR NASA sondaları ve gezicileri, eski mikropların fosilleri için güneş sistemini araştırırken ve astronomları uzak gezegenlerde akıllı uygarlıkların işaretlerini ararken, NASA ilk kez Dünya göklerinde açıklanamayan olayları araştırıyor. Araştırmanın bir parçası olan bilim muhabiri Nadia Drake, 27 yılda toplanan 800'den fazla olay olduğunu ve bunların yüzde iki ila beşinin muhtemelen anormal olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Dünya üzerinde tüm gözler, hükümetin 'tanımlanamayan hava olayları' olarak adlandırdığı ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine halka açık ilk toplantısını yapan NASA'ya çevrildi.