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NASA son dakika açıkladı! Görüntüler yayınlandı! UFO paylaşımı sonrasında...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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NASA son dakika açıkladı! Görüntüler yayınlandı! UFO paylaşımı sonrasında...

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren halka açık NASA toplantısı sona erdi. Toplantının ardından NASA'dan açıklama geldi.

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