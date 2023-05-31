İstanbul’da kan donduran vahşet! Çuvala koyup...
Kan donduran olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önünden kaçırılan 36 yaşındaki Metin Üreyil'in çuval içinde cesedi bulundu. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.
İddiaya göre, saat 14.30 sularında oto yıkamacı Metin Üreyil iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.
Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü.
Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü. Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde alayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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