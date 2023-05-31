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Canan Yılmaz: Güzellik sektöründe inovasyon ve başarıyla yükselen bir isim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Canan Yılmaz: Güzellik sektöründe inovasyon ve başarıyla yükselen bir isim

Güzellik sektörünün tanınmış ismi Canan Yılmaz, başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Canan Yılmaz Akademi ile tecrübelerini sektörün yeni isimleriyle paylaşan Yılmaz, yeni markası Lucia Derma’yı da tüketiciyle buluşturdu. İşte Yılmaz'ın başarı öyküsü...

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