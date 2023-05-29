Kocaeli’de feci kaza! Yolcu dolu otobüs TIR'a çarptı: 1'i ağır 22 yaralı
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy kullanmak için İstanbul'dan Ordu'ya giden vatandaşların içinde bulunduğu otobüs, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli-Sakarya sınırında tıra arkadan çarptı. Yolcuların uykuda yakalandığı kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.00 sularında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli - Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 22 BG 032 Setra marka otobüs, Evren B. hakimiyetindeki 06 JVG 91 plakalı Ford marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şoför S.K. ve kazaya uykuda yakalanan çok sayıda yolcu yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 22 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün durumunun ağır olduğu, yolcuların ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Öte yandan, yolcuların Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için İstanbul'dan Ordu'ya gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.
"UYKU HALİNDE OLDUĞUMUZ İÇİN NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"
Kazayı anlatan yolculardan Şenay Yıldırım, "Normal gidiyorduk, hızlı da değildik. Sonradan hızlanmış. Uyuyorduk zaten birçoğumuz. Görenler hızlı kullandığını söylüyordu. Uyku halinde olduğumuz için nasıl olduğunu biz de anlamadık" dedi.
Onur Yavuz da, "Ben sese uyandım. Tırla çarpışmış ama hala hareket halindeydi" diye konuştu.
Tır sürücüsü Evren B. ise seyir halinde ilerlediği sırada kazanın meydana geldiğini ifade ederek, "Seyir halinde İzmit istikametinde ilerlerken sağ şeritte birdenbire arkadan araba vurdu. Aynadan baktığımda sinyali yanıyordu. Durdum ve otobüs olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.
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