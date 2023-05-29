Kocaeli’de feci kaza! Yolcu dolu otobüs TIR’a çarptı: 1’i ağır 22 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 22 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şoförün durumunun ağır olduğu, yolcuların ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.