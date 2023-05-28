PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
"PTT Kargo kaçta açılıyor, PTT Kargo kaçta kapanıyor?" sorusu çok sayıda kişi tarafından merak konusu oluyor. Ülkemizin ilk posta teşkilatı olarak kurulan PTT, 2008 yılında kargoculuk faaliyetlerine başladı. PTT aracılığıyla kargo işlemi yapanlar PTT Kargo'nun hafta sonu ve hafta içi mesai saatlerini arama motorlarında sorguluyor. İşte, PTT kargo çalışma saatleri 2023...
"PTT hangi günler açık" sorusu kargo işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kargo gönderisi yapacak olanlar 2023 yılı PTT mesai saatlerini araştırıyor. Peki, kargolar hangi günler açılıyor, kapanıyor? Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri hakkında tüm merak ettiklerinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
PTT Kargo mesai saatleri genelde aynı aralıklarda olsa da şubeler üzerinden ufak saat farklılıkları olabiliyor. Ancak genel olarak PTT Kargo güncel çalışma saatleri 08.30 ile 17.30 arasındadır.
İşte PTT Kargo 2023 çalışma saatleri:
Pazartesi: 08.30-17.30
Salı: 08.30-17.30
Çarşamba: 08.30-17.30
Perşembe: 08.30-17.30
Cuma: 08.30-17.30
Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)
Pazar: Kapalı
PTT Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri
PTT Kargo hafta içi 08.00/08.30 ile 17.00/17.30 arasında hizmet sunmaktadır. Mesai saatleri şubeler arasında farklılık göstermektedir.
PTT Kargo Hafta Sonu Açık Mı?
Hafta içinin yoğunluğundan vakit bulamayanlar genellikle kargo işlemlerini hafta sonlarına bırakmaktadır. PTT Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü belirli şubelerde hizmet sağlamaktadır.
PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?
Cumartesi sadece merkez PTT şubeleri hizmet vermektedir. Pazar günleri ise şubeler tamamen kapalıdır. Cumartesi günü hizmet veren PTT Kargo şubeleri 08.30'da mesaiye başlayıp 13.30'da sonlandırmaktadır. Yani cumartesi günleri yarım günlük bir hizmet söz konusudur.
PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?
PTT Kargo hafta sonu cumartesi günleri dağıtım yapmaktadır. Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00'a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00'ye kadar devam etmektedir.
PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo'nun merkez şubeleri cumartesi günleri yarım gün olarak çalışmaya devam etmektedir.
Cumartesi: 08.30-13.30
Pazar: Kapalı
PTT Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?
PTT Kargo şubeye teslim hafta içi 17.00'ye kadar yapılmaktadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günleri belirli şubelere 13.30'a kadar kargo teslimatı yapılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kurbanlık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
- Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
- EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...
- 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli ve memur maaşlarına zam müjdesi geldi! Yeni oran duyuruldu, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar için hesaplandı! Refah payı ve seyyanen...
- Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı?
- DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- 2. tur seçim pusulası nasıl olacak 2023? 28 Mayıs YSK seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak, belli olacak?
- KGM KURA ÇEKİM TARİHİ! İŞKUR Karayolları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte il il kura tarihleri 2023! www.kgm.gov.tr