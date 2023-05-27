Aksaray’da hemşire Saliha’nın esrarengiz ölümünde yeni gelişme! Doktor sevgilisi serbest, icra kurulu üyesi tutuklandı

Aksaray'da yaşanan olay, çarşamba günü saat 01.00 sularında, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü.