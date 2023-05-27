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Aksaray'da hemşire Saliha’nın esrarengiz ölümünde yeni gelişme! Doktor sevgilisi serbest, icra kurulu üyesi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Aksaray’da hemşire Saliha’nın esrarengiz ölümünde yeni gelişme! Doktor sevgilisi serbest, icra kurulu üyesi tutuklandı

Esrarengiz olay geçen gün Aksaray'da meydana geldi. 25 yaşındaki hemşire Saliha Tuncel, rezidansın 7'nci katından 3'üncü katın balkonuna düşüp hayatını kaybetti. Olayıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sevgilisi 43 yaşındaki Doktor Halil İbrahim A. adli kontrolle serbest bırakılırken, hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı Çiğdem Özkan ise tutuklandı. İşte hemşire Saliha’nın sır ölümünün detayları...

Aksaray'da yaşanan olay, çarşamba günü saat 01.00 sularında, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü.

Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Olayın ardından doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındı. Bekar olan, ifadesinde, "O sırada ben içerideydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı.

SAVCILIK HEMŞİRENİN BABASINI BİLGİLENDİRDİ

Doktor Halil İbrahim A. için dün yeniden gözaltı kararı çıktı. Hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı Çiğdem Özkan da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çiğdem Özkan tutuklanırken, Halil İbrahim A. ise serbest bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sır olay geçen gün Aksaray'da meydana geldi. Özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire 25 yaşındaki Saliha Tuncel, iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor 43 yaşındaki H.İ.A.'nın 7. kattaki dairesinin balkonundan düştü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi.

"KIZIM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL"

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığa gelerek ifade veren baba Salim Tuncel, "Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak.

"Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti" dedi.

Hemşire Saliha nasıl öldü? HEMŞİRE SALİHA NASIL ÖLDÜ?
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