26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri QUA Granite, Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde tam not aldı

QUA Granite, Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde tam not aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2023
ABONE OL
QUA Granite, Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde tam not aldı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) XIII. Kurumsal Yönetim Ödülleri 4 Nisan 2023 tarihinde TÜSİAD konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, kurumsal yönetim endeksinde son bir yılda notunu en çok artıran şirket oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA