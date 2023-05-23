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Hepsiburada sektörünün Türkiye’deki ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Hepsiburada sektörünün Türkiye’deki ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

Türkiye’nin Hepsiburadası, "Sürdürülebilir Yarınlar Burada Başlar" mottosuyla hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda, Hepsiburada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 başlığından 12’sine yaptığı doğrudan ve dolaylı katkıları paydaşlarına sunuyor. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) GRI onayı da alan raporla Hepsiburada, ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu ile inovasyon ve girişimcilik ruhuyla 20 yıldır sürdürdüğü yolculukta yarattığı değeri tüm paydaşlarıyla şeffaflıkla paylaşmayı amaçlıyor.

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