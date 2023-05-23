B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?

Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar." dedi.

125 CC MOTOR MODELLERİ NELERDİR?

PCX 125'in satış fiyatı ise 90.060 TL

Forza 250'nin satış fiyatı ise 148.900 TL

Forza 750'nin satış fiyatı ise 402.000 TL

CB250R'in satış fiyatı 142.100 TL

CB650R'in satış fiyatı 308.000 TL