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İstanbul'da 2 çocuk annesinin başarı öyküsü kadınlara örnek oluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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İstanbul’da 2 çocuk annesinin başarı öyküsü kadınlara örnek oluyor

Kendi cilt lekelerinden yola çıkan iki çocuk annesi Nuray Yıldız'ın başarı öyküsü kadınlara örnek oluyor. Kendi cildi için araştırmalar yaparken sektöre giren başarılı iş kadını şuan da 30 şubeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

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