13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de mantar toplamaya giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu: Ne olduğunu tam bilemedik

Kayseri'de mantar toplamaya giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu: Ne olduğunu tam bilemedik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
ABONE OL
Kayseri’de mantar toplamaya giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu: Ne olduğunu tam bilemedik

Kayseri'de 3 kişi mantar toplamak için İncesu ilçesine bağlı Örenşehir’de bir araziye gitti. Arazide dolaşan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre derinliğinde ve ağız kısmı 50 santim genişliğinde olan kuyuda manda yaavrusu buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan mandanın düştüğü yer görenleri hayrete düşürdü.

İlçeye bağlı Örenşehir'de Muhtar Gökhan Yolageldi ile arkadaşları bir araziye mantar toplamaya gitti. Arazide gezdikleri sırada kuyuya düşmüş manda olduğunu gören Muhtar Yolageldi ve arkadaşları, kurtarmak için iş makinesi getirdi.

Vatandaşlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve ağız kısmı 50 santim genişliğinde olan kuyuya düşen mandayı iş makinesi ile kurtardı.

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Örenşehir Mahalle Muhtarı Yolageldi; "Mahalleden 3 arkadaşlar bölgemizde bulunan alana mantar toplamaya gittik. Dolaşırken bir kapak açık, ne olduğunu tam bilemedik. Yanına gittiğimizde baktık ki içerisinde bir hayvan var, malak. Bir ağabeyimizi aradık, sağ olsun kepçe yolladı. 1 saat uğraştık, hayvanı sağ salim çıkardık. Biz oraya gitmeseydik hayvan muhtemelen orada ölecekti. Hem hayvanın canına hem de mal sahibinin cebine zararı olacaktı. Ricamız, bu tür kapakları kapalı tutalım. Çocuklarımız da, biz de düşebiliriz. Lütfen duyarlı olalım, bu tür açık yerleri kapalı tutalım" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA