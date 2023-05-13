Kayseri'de mantar toplamaya giden vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu: Ne olduğunu tam bilemedik
Kayseri'de 3 kişi mantar toplamak için İncesu ilçesine bağlı Örenşehir’de bir araziye gitti. Arazide dolaşan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre derinliğinde ve ağız kısmı 50 santim genişliğinde olan kuyuda manda yaavrusu buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan mandanın düştüğü yer görenleri hayrete düşürdü.
Vatandaşlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve ağız kısmı 50 santim genişliğinde olan kuyuya düşen mandayı iş makinesi ile kurtardı.
Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Örenşehir Mahalle Muhtarı Yolageldi; "Mahalleden 3 arkadaşlar bölgemizde bulunan alana mantar toplamaya gittik. Dolaşırken bir kapak açık, ne olduğunu tam bilemedik. Yanına gittiğimizde baktık ki içerisinde bir hayvan var, malak. Bir ağabeyimizi aradık, sağ olsun kepçe yolladı. 1 saat uğraştık, hayvanı sağ salim çıkardık. Biz oraya gitmeseydik hayvan muhtemelen orada ölecekti. Hem hayvanın canına hem de mal sahibinin cebine zararı olacaktı. Ricamız, bu tür kapakları kapalı tutalım. Çocuklarımız da, biz de düşebiliriz. Lütfen duyarlı olalım, bu tür açık yerleri kapalı tutalım" ifadelerini kullandı.
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