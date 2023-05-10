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İGA ART Sanat Projeleri Yarışması için son başvuru tarihi 16 Haziran’a kadar uzatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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İGA ART Sanat Projeleri Yarışması için son başvuru tarihi 16 Haziran’a kadar uzatıldı

İGA İstanbul Havalimanı tarafından; İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını farklı kültürlerle buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’na katılım için son başvuru tarihi, ülkemizi yasa boğan deprem felaketleri nedeniyle 16 Haziran Pazar olarak değiştirildi.

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