Hıdırellez'de gül ağacı geleneği | Gül ağacına dilek dileme nasıl yapılır, ne zaman gömülür? Uygulanması gereken adımlar neler?
Hıdırellez 2023 yılında 5 Mayıs'ta kutlanmaya başlayacak. Hem yazın habercisi olan hem de Hızır ile İlyas'ın buluştukları gün kabul edilen Hıdırellez Bayramı'nda yapılan bazı gelenekler vardır. Bunlardan biriside gül ağacına dilek dilemedir. Peki Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl dilenir? Hıdrellezde dilek nasıl yazılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Hıdırellez 2023 yılında 5 Mayıs'ta kutlanmaya başlayacak. Hem yazın habercisi olan hem de Hızır ile İlyas'ın buluştukları gün kabul edilen Hıdırellez Bayramı'nda yapılan bazı gelenekler vardır. Bunlardan biriside gül ağacına dilek dilemedir. Peki Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl dilenir? Hıdrellez'de dilek nasıl yazılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
2023 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs'ta geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl ise Hıdırellez Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelmektedir.
HIDIRELLEZ DUASI
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım /
Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah /
La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?
Hıdırellez'de gül ağacına dilek asma ve ya altına gömme ritüelü bulunuyor. 5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. Dilekler bir kağıda yazılıp ve resim edildikten sonra asılabileceği gibi gül ağacının altına çizilebilir.
Hıdırellez asılan dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.
HIDIRELLEZ GELENEĞİ
Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor. O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor. Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor. Üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Otlarda biriken çiğ damlalarından yoğurt yapılıyor ve hamur mayalanıyor.
Bekar kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.
Bereket getireceği düşünülerek keselere konan bakliyat, gül ağacına asılarak 1 gece bekletiliyor, bu malzemeler 1 yıl boyunca yemeklere az az konarak tüketiliyor. Kurulan salıncakta oturan genç kızı bu kişiyle evlenmek isteyen delikanlı sallıyor. Verim vermeyen ağacın yanına balta ile gidilerek ürün vermesi yoksa kesileceği söyleniyor.
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- Hıdırellez'de gül ağacı geleneği | Gül ağacına dilek dileme nasıl yapılır, ne zaman gömülür? Uygulanması gereken adımlar neler?
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