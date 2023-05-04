Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam’da var mı, Müslümanlar kutlar mı? Ritüelleri

Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sıcak günlerin habercisi olarak kabul edilen bu gün Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanmaktadır. Peki 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam'da var mı, Müslümanlar kutlar mı? Hıdırellez ritüelleri neler? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.