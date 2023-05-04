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Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı! Premium’lular 1,2 milyar TL fayda sağladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı! Premium’lular 1,2 milyar TL fayda sağladı

Hepsiburada’nın kargo bedava, hediye BluTV üyeliği ve alışverişlerden %3 Hepsipay Papel kazancı gibi daha birçok avantaj sunduğu sadakat programı Hepsiburada Premium, 1 milyon üyeye ulaştı. Hepsiburada Premium’lular bu sürede toplam 1,2 milyar TL fayda elde etti.

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