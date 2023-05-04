DV2023 Green Card ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?
Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Green Card için başvurular 8 Ekim 2022 tarihinde son buldu. Süreci başarıyla tamamlayanlar sonuçlar için geri sayıma başladı. Mayıs ayı içerisinde açıklanacak olan sonuçlarla birlikte hak kazananlar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmiş olacaklar. Peki Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?
Green Card başvurularını başarıyla tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) içerisinde yaşama ve çalışma izninin kapılarını aralayan yeşil kart için geri sayım başladı. Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2023-2024 Green Card çekilişi başvuruları 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihlerinde sona erdi.
Buna göre; Green Card başvuru sonuçları bu yıl 6 Mayıs 2023 Cumartesi tarihinde açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.
Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.
Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.
Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA İPTAL OLUR?
Bir kişi Yeşil Kart alma hakkına sahip olduktan sonra kartın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmelidir. Aksi takdirde kartı iptal edilir. Uyulmaması hâlinde kartın iptaline sebep olacak bazı yükümlülükler şu şekildedir:
*Green Card'ı bir kimlik gibi sürekli olarak yanında bulundurmak.
*ABD'de bölgesel, federal ya da eyaletler kapsamında yürürlükte olan her kanuna uymak.
*Olası bir savaş hâlinde ABD ordusu tarafından çağırılabilmek için askerlik hizmetine kayıt yaptırmak (18 – 25 yaş arası erkekler için zorunludur)
*Ülkenin gelir vergisini ödemek.
*ABD sınırları dışında bir yıldan fazla bir süre için gidilmesi hâlinde haber verilmesi ve yeniden giriş için başvuruda bulunulması.
AMERİKA'DA YAŞAMAK ZORUNDA MIYIM?
Çekiliş sonucu Green Card sahibi olan kişilerin Amerika'da yaşama zorunlulukları yoktur. Yalnızca önceden belirlenen süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama imkânı kazanırlar.
ÖMÜR BOYU GEÇERLİ Mİ?
Bir Green Card sahibi kartın getirdiği tüm yükümlülüklere uygun davranırsa kartı ömür boyu geçerli olur. En az beş yıl boyunca kart yükümlülüklerine yerine getirerek yaşayan bir kişi daha sonrasında ABD vatandaşlığına başvurabilir. ABD'de ömür boyu çalışabilir ve yaşayabilir.
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